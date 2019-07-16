"Путин, ты ху*ло!": когда и где смотреть телемост Украина-Грузия

Во время диалога участники будут решать, как вместе "отбиваться от Путина".
Украинский 24 канал проведет телемост с грузинским Рустави-2, журналист которого перед камерой без цензуры высказал все, что он думает о российском лидере Владимире Путине и его покойных родителях, в среду, 17 июля в 19:00.
Диалог в прямом эфире продлится 2 часа, ведущий Артем Овдиенко отметил, что украинцы и грузины посоветуются, как вместе отбиваться от Путина. Видеоанонс опубликован на странице канала в Facebook.
Во время телемарафона каждый желающий зритель сможет задать свой вопрос через смартфон.
Отметим, ранее руководство NewsOne заявило о том, что телемост Надо поговорить отменяется - поскольку журналисты телеканала начали получать недвусмысленные угрозы.
Далее, против владельцев NewsOne завели уголовное дело - генпрокурор Юрий Луценко рассказал детали (оно открыто по статье УК о финансировании терроризма.
8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.
Напомним, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Журналист всячески матерно оскорбил президента РФ и, более того, его покойных родителей.
После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Габуния про Путина: текст
Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину.
Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты.
Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами.
Еб*л я твою мамочку. Ой! Твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!