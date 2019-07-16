"Путин, ты ху*ло!": когда и где смотреть телемост Украина-Грузия

Грузия и Украина проведут 2-часовой телемост / pravda.com.ua

Украинский 24 канал проведет телемост с грузинским Рустави-2, журналист которого перед камерой без цензуры высказал все, что он думает о российском лидере Владимире Путине и его покойных родителях, в среду, 17 июля в 19:00.

Диалог в прямом эфире продлится 2 часа, ведущий Артем Овдиенко отметил, что украинцы и грузины посоветуются, как вместе отбиваться от Путина. Видеоанонс опубликован на странице канала в Facebook.

Во время телемарафона каждый желающий зритель сможет задать свой вопрос через смартфон.

Отметим, ранее руководство NewsOne заявило о том, что телемост Надо поговорить отменяется - поскольку журналисты телеканала начали получать недвусмысленные угрозы.

Далее, против владельцев NewsOne завели уголовное дело - генпрокурор Юрий Луценко рассказал детали (оно открыто по статье УК о финансировании терроризма.

8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.

Напомним, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Журналист всячески матерно оскорбил президента РФ и, более того, его покойных родителей.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.