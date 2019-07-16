"Россия должна, должна, должна": в Совбезе ООН сделали громкое заявление по Украине

16 июля 2019, 23:55

Россия должна прекратить поддержку сепаратистов и выдачу паспортов жителям Донбасса, а также возобновить свободу навигации в Азовском море и освободить моряков, заявили в ООН.

Совбез ООН
В Совбезе ООН сделали важное заявление об Украине / Reuters

16 июля, во вторник, после заседания Совбеза ООН по украинскому "языковому закону" представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Эстонии сделали совместное громкое заявление.

Соответствующее заявление озвучил постоянный представитель Великобритании при ООН и во Всемирной торговой организации Джулиан Брейтуэйт.

"Мы как государства-члены Евросоюза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, и осуждаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию безоговорочно освободить всех 24-х военнослужащих, незаконно захваченных 25 ноября во время инцидента возле Керченского пролива, и вернуть захваченные украинские суда в соответствии решению Международного трибунала по морскому праву 20 мая", - заявил постпред Великобритании, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Читайте такжеСуровая украинизация: Россия раскипятилась в ООН из-за языкового закона КиеваТакже члены Совебза ООН продолжают призывать РФ возобновить навигацию в Азовском море. 

"Мы также продолжаем призывать Россию возобновить свободу навигации в Азовском море. Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит подогревать конфликт и воздержится от действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений, которые подразумевают полное возобновление контроля властей Украины над территориями, описанными в соглашении. В частности, Россия должна прекратить свою финансовую поддержку сепаратистов и прекратить выдавать паспорта украинским гражданам на Донбассе", - добавил Джулиан Брейтуэйт.

Шесть стран также заявили, что осуждают неприемлемую атаку на санитарный автомобиль возле Водяного, которая произошла 1 июля.

Кроме того, по словам Брейтуэйта, страны осуждают действия, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, и призывают обе стороны полностью выполнять Минские соглашения.

"Мы поощряем участие России и Украины во встрече на уровне политических советников в нормандском формате в Париже 12 июля, также, как и успешное разведение сил и средств в Станице Луганской в июле. Мы настаиваем, что Совет Безопасности должен продолжать заниматься этим вопросом, так как ситуация в Украине является предметом международного беспокойства", - заявил дипломат.

Кроме того, он отметил, что завтра, 17 июля, будет 5 лет после трагедии с самолетосм рейса МН17, которое привело к смерти 298 людей.

"Семьи и друзья погибших заслуживают правосудия. Мы призываем все стороны, в частности Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с JIT, а уголовное производство в Нидерландах установить ответственность за сбитие MH17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - добавил он.

Напомним, ранее КСУ признал конституционной языковую статью скандального закона об образовании.

Также ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко признал закон о языке "проблемой" – но жестко отбрил доброхотов-"варягов".

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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