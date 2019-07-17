Лето возвращается: синоптик огорчила прогнозом, где в Украине будет жарче всего

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 18 июля будет жарче, чем накануне, местами – с дождями и ветром, местами – с солнцем.

Дожди с локальными грозами прогнозируются на севере и кое-где на западе, пояснила синоптик Наталья Диденко. А вот на остальной территории будет сухо и солнечно.

Температура в четверг днем достигнет +21-25 градусов, а на востоке, юге и в Днепропетровской области ожидается уже до +25-29 градусов.

Погода в Киеве 18 июля тоже будет жарче, чем сегодня – на пару градусов, до +21-23 градусов. И с каждым днем жара только будет набирать обороты: в пятницу температура повысится до +23-25 градусов, а на выходных в дни выборов в Раду 2019 будет до +26-28 градусов.

Кроме того, в столице вероятны периодический дождь и локальные грозы.

Жара вернется в Украину 19, 20 и 21 июля: по Украине предполагается на уровне +25-29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях – до +28-33 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле-2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.