"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу

Цитрус оштрафовали за сексистскую рекламу / facebook/harmony.of.equals

Одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов Цитрус за дискриминацию женщин в рекламе.

Обвинила в сексизме компанию общественная организация Лига защиты прав женщин Гармония равных, сообщает Пушкинская.

"Намеки "ниже пояса" и откровенный смех над женщинами стали своеобразным фирменным почерком компании. Тиражируются рекламные лозунги вроде "Взяла кредит, а не то, что ты подумал", "Размер твоего резюме - это не главное", "Подарок лучше кекса", "Подаришь яблоко-попаришь морковь" и другие. Как правило, все это сопровождается эротизированные изображениями женщин", - отметили в организации.

Цитрусу предьявили обвинение в нарушении закона О рекламе, который запрещает использование информации или изображений, содержащих дискриминацию по признаку пола.

Госпродпотребслужба выписала компании штраф почти 6,8 тысяч грн, но в Цитрусе проигнорировали его. Затем админсуд принял решение взыскать с сети магазинов деньги.

Ранее рекламу Gillette обвинили в сексизме и домогательстве к женщинам.