Реклама прокладок с кровью шокировала украинских зрителей: видео

Бренд Libresse запустил в Украине акцию #Ценормально, которая призвана изменить отношение общества к женским физиологическим особенностям.

В ролике, опубликованном в YouTube, демонстрируются шаблонные ситуации, когда девушки стесняются попросить прокладку, поскольку из окружают мужчины. Маркетологи Libresse решили помочь женщинам преодолеть стереотипы.

"Месячные это нормально. Говорить о них — тоже", — говорится в финале ролика.

Однако большинство зрителей, в том числе женщин, были возмущены излишней откровенностью рекламы. В частности, многие высказали возмущение, что в ролике традиционная жидкость на прокладке заменена красной, будто демонстрируя настоящую кровь.

"Да... Нравственность, нормы, приличия у нас на нуле, уже весь интернет в прокладках, так еще мало о них поговорили. Что за феминизм пошел?" — пишет dinulka_diamond.

"Бред бредовый! Говорить надо об этом, но не трубить!" — возмущается jujuyar.

"На хрена мужикам это знать? Лично у меня это вызывает чувство стыда. И я считаю, это нормально, потому что это исключительно женская тема, в женском кругу!" — настаивает buraiakseniia.

Как известно, акция Blood normal была запущена Libresse в 2017 году. Ролик, который транслируется в Украине, является усеченной версией оригинального видео, которое ранее демонстрировалось на европейском рынке.

Напомним, ранее в украинском телеэфире свободно показывается рекламный ролик, в котором отснялся пропагандист группировки "ДНР" Михаил Бовдуй.