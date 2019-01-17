Рекламу Gillette обвинили в сексизме и домогательстве к женщинам

17 января 2019, 01:43

Авторы ролика решили показать различные грани поведения мужчин, однако вызвали возмущение зрителей.

Реклама не понравилась зрителям / Фото: скриншот из видео

Компания Gillette презентовала новый рекламный ролик, в котором знаменитый слоган "Лучшее, что может иметь мужчина" изменен на "Лучшее, кем может быть мужчина".

Видео, опубликованное в YouTube, демонстрирует примеры буллинга, сексуальных домогательств к женщине, сексистского и агрессивного поведения мужчин.

Авторы ролика показывают, что мужчина должен нести ответственность за свои поступки, поскольку его поведение является образцом для подражания будущему поколению. Видео демонстрирует осуждение агрессии, насилия и неадекватности, однако зрители восприняли кадры буквально и высказали возмущение.

В качестве антипода в ролике показано правильное поведение мужчин, которые готовы решать проблемы без агрессии и совершать правильные потупки.

Однако пользователи в комментариях к видео высказали мнение, что негативный образ мужчины, показанный Gillette, станет образцом "феминистической пропаганды".

"Молодцы, Gillette, вы только что расстроили 99% ваших покупателей. Я больше не буду покупать ваш продукт", " Поздравляю, Вы только что потеряли свой бизнес. Вы испортили Gillette, увидите, как третья волна феминизма не сделает никого счастливым", "Менее чем за две минуты вам удалось оттолкнуть вашу самую большую группу покупателей. Хорошо сделано", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, большинство зрителей, в том числе женщин, были возмущены излишней откровенностью рекламы бренда Libresse, где демонстрировались прокладки с кровью.

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агрессия реклама мужчины домогательства
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