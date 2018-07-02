В Сети шокированы рекламой бритвенных станков, показавшей на теле женщин волосы: видео

Американская компания Billie, специализирующаяся на выпуске дамских бритвенных станков, сняла рекламный ролик, в котором женщин бреют волосы на ногах и подмышках.

Как сообщает The Guardian, дискуссию вызвал тот момент, что, как правило, на экране привыкли видеть мужчин, обрезающих или бреющих растительность на теле и лице. Женская реклама демонстрирует женщин, которые показывают процесс удаления волос на теле с предварительно удаленной растительностью.

Рекламу бритвенных станков, которая показывает, как женщины бреют волосы, в сети встретили возгласами "наконец-то", "свежо" и "самое время".

Идея о том, что бриться или нет - дело выбора, также вызвала положительные отзывы.

"Брейся или нет, в любом случае у всех нас есть волосы", - сказал один комментатор, отметив, что к концу рекламного ролика не все модели побрили подмышки.

Напомним, большинство зрителей, в том числе женщин, были возмущены излишней откровенностью рекламы бренда Libresse, где демонстрировались прокладки с кровью.