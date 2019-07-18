Зять Медведчука будет строить небоскребы в центре Москвы

Рюмин женился на дочери Медведчука в 2006 году / vybor.ua

Муж дочери одиозного украинского политика Виктора Медведчука решил сменить направление в бизнесе. Ранее он интересовался энергетическими компаниями, теперь же – ударился в строительство.

Гендиректор ОАО Ленэнерго Андрей Рюмин – зять лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука. Он женат на дочери кума Путина от первого брака Ирине, пишет Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что Рюмин стал бизнес-партнером семьи Павла Тё – главы совета директоров российского холдинга Capital Group. В частности, в ноябре 2018 года зять Медведчука стал соучредителем компании ООО Прайм-Инвест. Его партнеры - бизнесмен-застройщик Павел Тё, его сын Герман Тё, Валентина Становова и Михаил Хвесько. Последние - непосредственные руководители корпорации Capital Group, которая строит Capital Towers в Москва-Сити, The Book на Арбате и резиденцию Mandarin Oriental напротив Кремля.

О самом Рюмине известно немного. Он женился на дочери Медведчука в 2006 году. Также Рюми является членом попечительского совета клуба Спорт-Правопорядок в Санкт-Петербурге, куда также входит и давний друг президента РФ Владимира Путина Василий Шестаков.