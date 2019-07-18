Убийство ребенка копами на Киевщине: суд арестовал еще одного подозреваемого

Кирилл Тлявов / Фото: Facebook/Татьяна Тлявова

В четверг, 18 июля, суд арестовал третьего подозреваемого по делу убийства 5-летнего ребенка Переяслав-Хмельницком.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия).

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток.

По данным источников ТСН, третьим подозреваемым является Дмитрий Кривошея - товарищ арестованных полицейских.

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему подростку в причастности к убийству Тлявова.

Читайте такжеРасследование убийства ребенка в Переяславе: четыре плохих новости"Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов", - сказано в нем.

Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось 4 человека.

Из них - 2 полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и 2 гражданских лица, в том числе несовершеннолетний.

Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

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Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.