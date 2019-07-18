"Это не высшая математика": журналист пояснил, станут ли артисты политиками

18 июля 2019, 21:57

Эксперт полагает, что успех политического будущего зависит от способностей человека, а не от его профессии.

Верховная Рада, заседание 22 февраля
Верховная Рада состоит из депутатов самых разнообразных профессий / Reuters

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что баллотирующиеся в украинский парламент артисты и шоумены могут стать успешными политиками, а могут потерпеть фиаско.

Во время чата в Главреде он высказал мнение, что законотворчеством может заниматься умный и образованный человек абсолютно любой профессии.

"Вы что думаете, боги горшки обжигают? Законотворчество – это работа, которую может научиться выполнять любой грамотный человек с высшим образованием. Законотворчество – это не высшая математика, не физика высоких энергий или элементарных частиц, это не история о "черных дырах" и бозоне Хиггса. Это – проще и понятнее, было бы желание этим заниматься всерьез" – подчеркнул он.

По словам Киселева, в Верховной Раде минувшего созыва было немало политиков самых разнообразных профессий, в том числе экзотических, которые за законотворчеством забыли свое ремесло.

Читайте такжеСлуга народа – в лидерах, ЕС теряет позиции: социологи дают последние прогнозы перед выборами"О том, что кто-то был артистом или журналистом, вспоминают, только глядя на несостоявшегося политика", - подчеркнул он.

Журналист полагает, что для политика важно не то, из какой профессии он пришел в Раду, а насколько он способен больше не заниматься своей деятельностью и оставить ее в прошлом. Показательным примером в данном случае Киселев считает лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, который по профессии физик. Он считает, что музыкант должен отказаться от своей прошлой деятельности в случае прохождения его партии Голос в парламент.

"Это касается не только бизнесменов, пришедших в политику, но и журналистов. Кстати, многие журналисты, попавшие в состав уходящей Верховной Рады, вольно или невольно продолжали заниматься если не журналистикой, то публицистикой, много выступать в СМИ, писать комментарии и колонки, грубо говоря, не ушли из своей профессии. Возможно, поэтому они не воспринимались как политики и серьезные законодатели", - подытожил спикер.

Напомним, ранее Киселев рассказал, кто может не попасть в Раду девятого созыва.

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Верховная Рада Евгений Киселев выборы 2019 новости Украины
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