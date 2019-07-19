В ГБР завели уголовное дело за причастность окружения Порошенко к вывозу Чауса в Молдову

Окружение Порошенко подозревается в причастии к вывозу из Украины экс-судьи Чауса / УНИАН

Следователи Государственного бюро расследований заявили о возможной причастности окружения экс-президента Петра Порошенко к вывозу из Украины в Молдову бывшего судьи.

Имя судьи не называется, но предположительно речь идет о судье Днепровского районного суда Киева Николае Чаусе, которого обвиняют в коррупции, и который принимал решения против Автомайдана и подлежал люстрации согласно закону. Уголовное производство было открыто на основании информации публикаций в СМИ, сказано в пресс-службе ГБР.

"Квалификация: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст. 332 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Ранее в ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос.