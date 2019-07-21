Под Счастьем подорвались четверо бойцов ВСУ, есть погибшие и раненые

На Донбассе в результате взрыва среди бойцов ВСУ есть погибшие и раненые / Фото: mil.gov.ua

В воскресенье утром, 21 июля, на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое украинских бойцов, еще двое получили ранения.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, взрыв произошел вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25.

Сообщается, что во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Также, в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня.