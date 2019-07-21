Почти всю Украину накроет непогода: синоптики назвали области-везунчики

В понедельник почти всю Украину накроют дожди с грозами, отметили в Гидрометцентре / vk.com/typical_cherkassy

В понедельник, 22 июля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, сухая погода прогнозируется только на востоке нашей страны и в некоторых южных областях.

Осадков не будет на Харьковщине, на Луганщине, на Донетчине, на Запорожье, на Херсонщине и в захваченном Россией Крыму, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 22 июля на юге, на востоке и в центре украинского государства будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Гидрометцентре отметили, что в понедельник днем на западе максимальная температура составит +27 градусов, в центре — +29, на севере — +28, а на востоке и на юге — +32.

В понедельник днем в столице ожидается дождь с грозой, а температура воздуха может составить +26...+28.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине с 23 июля ощутимо снизится температура воздуха, похолодание принесет северный ветер. В Укргидрометцентре предупреждали, что 22-23 числа в Киеве задождит.