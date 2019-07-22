"Радует список победителей и проигравших": в Сети обсуждают парламентские выборы

22 июля 2019, 02:33

Пользователи утверждают, что у украинцев был широкий выбор, но не все этим рационально воспользовались.

выборы 2019
В соцсети обсуждают выборы в украинский парламент / Reuters

В украинском сегменте соцсети активно дискутируют на тему прошедших в Украине внеочередных парламентских выборов, анализируя результаты и озвучивая прогнозы.

Пользователи пишут о резонансном втором месте Виктора Медведчука, высоких процентах у Партии Шария и отмечают, что "радости" от ухода из парламента многих одиозных личностей.

"Первые выборы, после которых сложно сказать, что больше радует - список победителей или проигравших", - отмечает в Facebook экс-депутат Мустафа Найем.

"Шариковы проголосовали за Шарика и помогли ему нахалявить 1,5 млн $ в год на шару. Ум у них есть? Ума нет. А заплатим все вместе", - пишет бывший нардеп Борислав Береза.

"Обожаю вести политические дискуссии с таксистами в ночь после выборов.После первого тура президентских выборов, я ехала домой с таксистом, который голосовал за Смешко. И я радовалась, что наконец-то впервые увидела избирателя Смешко.Сегодня таксист тоже охотно обсудил со мной результаты выборов. Говорит: как думаете за кого я голосовал? Даю вам подсказку, не за Слугу народа. Отвечаю: Даже представить себе не могу.Таксист: ну подумайте. Мне 40 лет, я работаю в такси. Задаю наводящий вопрос: у вас проукраинские или пророссийские взгляды?Таксист: конечно проукраинские. Вторая подсказка - партия за которую я голосовал не прошла.Я: Самопомiч? Гражданская позиция? Сила и честь?Таксист: Нет. Третья подсказка - партия набрала чуть меньше Ляшко. Я: За Гройсмана?Таксист: Да. Мне 40, ему где-то так тоже. Я его поддерживал. Теперь я впервые встретила избирателя Гройсмана. Так что выборы показывают, что выбор есть", - констатирует журналист Кристина Бердинских.

"Академик Вернадский с перевесом в один голос.. за Голос", - сообщила о голосовании в Антарктиде главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

"Украине нужна система электронного голосования по интернету - чтобы смогли проголосовать те миллионы заробитчан, которые по данным Нацбанка перевели в 2018-м году в Украину более 10 миллиардов долларов со всего мира (еще 1 миллиард перечислили из РФ, но в стране-агрессоре предоставлять право голоса недопустимо).

Украинцы, которые перечисляют деньги в родную страну в объеме, который во много раз превышает все иностранные инвестиции и кредиты МВФ за год, также должны получить право определять будущее Украины, они в нее по-настоящему верят.

(Безусловно, необходимо продумать, кому предоставляется голос - время пребывания в Украине, наличие паспорта)", - акцентирует журналист Юрий Бутусов.

"Судя по фото, если Тимошенко не назначат премьером, то фракция сможет прожить, рекламируя стиральный порошок", - шутит журналист программы Схемы Михаил Ткач.

"Тему выборов объявляю закрытой", - с сарказмом пишет блогер Сергей Иванов, поставив на фотографии Медведчука логотип "Дякую".

Напомним, Главред проанализировал Всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1 по Киеву, чтобы понять, кого из известных политиков мы точно не увидим в Раде IX созыва.

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