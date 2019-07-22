В штабе ООС назвали имена военных, подорвавшихся на мине в день выборов: фото бойцов

Четверо бойцов подорвались на мине, двое из них погибли сразу / УНИАН

21 июля в день выборов и на Донбассе под Счастьем подорвались на мине четыре бойца, двое из которых умерли на месте.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, погибшие – молодые солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко.

"21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!", - сказано в сообщении.

Двое военнослужащих, которые получили ранения, были эвакуированы в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня.