Верховный суд оккупантов признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу

Павел Гриб принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону / Фото УНИАН

Военная коллегия Верховного суда РФ признала законным вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда относительно украинца Павла Гриба, осужденного в России к шести годам колонии общего режима.

Заседание состоялось 23 июля. Павел Гриб принимал участие в процессе по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. В течение всего заседания он не снимал медицинскую маску с лица, пишет УНИАН.

В ходе судебного заседания Павел подчеркнул, что не признает вину и что его осудили безосновательно. Он общался с судом на украинском языке через переводчика. Выступая с последним словом, он заявил, что, как и другие политические узники, не собирается сдаваться.

"Рабов в рай не пускают. Слава Украине!", - завершил Павел выступление.

Поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, открыто выступающих против российского военного вторжения в Украину.

Напомним, Павла Гриба задержали российские силовики 28 августа 2017 года в белорусском Гомеле. 19-летний юноша поехал на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

О задержании Павла Гриба заявил его отец - тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

Следует отметить, что у Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Однако, власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.