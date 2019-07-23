"Врун, болтун и хохотун": известный журналист разжевал Зеленскому, как надо вести себя с Путиным

23 июля 2019, 20:53

К общению с главой РФ надо очень серьезно готовиться, подчеркнул Киселев.

Встреча Зеленского и Путина – Почему Зеленскому не надо бояться Путина и как его победить
Почему Зеленскому не надо бояться Путина и как его победить / Радио Свобода

Во время чата на Главредежурналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев дал президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд советов на случай встречи с главой РФ Владимиром Путиным и пояснил, как тому выстраивать диалог с "хозяином Кремля".

"Зеленскому надо не опасаться – надо быть готовым к тому, что Путин, говоря словами Владимира Высоцкого, "врун, болтун и хохотун". Он врет и не краснеет. Он беспардонно манипулирует фактами. Он может заболтать кого угодно. Он может всякими шуточками и прибауточками увести содержательный разговор в сторону", – напомнил Киселев.

Поэтому к общению с Путиным надо очень серьезно готовиться, подчеркнул он.

"Ни в коем случае нельзя дать увести себя от главной линии разговора, ни в коем случае не заходить на территорию противника, то есть переключаться на темы, которыми Путин заведомо владеет лучше. Выучить наизусть как можно больше информации, касающейся тех тем, на которые ты собираешься вести дискуссию. Мгновенно ловить Путина на вранье", – порекомендовал политический аналитик.

Читайте также"Это тоже может быть интересно": Путин с ехидцей перечислил свои условия встречи с ЗеленскимВ качестве примера он напомнил про прошлогоднее интервью Путина журналисту австрийского телевидения Армину Вольфу. Тогда Вольф превосходно подготовился к разговору, задавал очень корректные по форме и жесткие по сути вопросы. И Путину, по словам Киселева, пришлось нелегко.

"Кстати, замечу, что долгое время западные журналисты избегали выстраивать с Путиным разговор по принципу hard talk и только в последнее время стали беседовать с ним жестко. Так вот, что касается Вольфа, в одном случае он оказался явно не готов к встречному вопросу российского президента. Когда речь зашла об Украине, Путин спросил: "А что там за события такие были? Я сейчас скажу, а вы скажете, да или нет. Это – вооруженный антиконституционный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать?". И тут Вольф растерялся и промямлил, что он, мол, не эксперт по украинской конституции. Он был просто не готов говорить на эту тему, а был бы готов, мог бы возразить, что никакого вооруженного захвата власти не было, что абсолютно мирно собрался украинский парламент, в котором большинство составляли сторонники Януковича, и которые в большинстве своем дружно проголосовали вместе с представителями оппозиции за отстранение от власти сбежавшего из Киева президента. Мог бы сказать, что по конституции любой страны источником власти является народ, а народ требовал ухода Януковича. Мог бы сказать, что по конституции любого государства страна не может остаться без президента. И, если возникает не прописанная в Основном законе ситуация, как в феврале 2014 года в Украине, когда президент, струсив, бежит из страны, другая ветвь власти должна брать на себя ответственность за руководство государством. Многое, короче говоря, мог бы сказать тогда Армин Вольф и, глядишь, это интервью вообще вошло бы в учебники по журналистике", – считает журналист.

Ранее Путин с ехидцей перечислил свои условия встречи с Зеленским. Также глава РФ очертил свои сроки встречи.

Читайте такжеЗеленский и Путин впервые пообщались лично: кто звонил и о чем договорилисьВ свою очередь Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным. Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

А вот глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.

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