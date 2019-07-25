Все лекарства - в смартфоне: украинцы смогут проверить оригинальность препаратов онлайн

В МОЗ будут бороться с фальсификацией лекарственных средств / Facebook МОЗ

В Министерстве охраны здоровья анонсировали борьбу с фальшивыми лекарствами. Уже в сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные. С конца года украинцы уже смогут самостоятельно контролировать оригинальность лекарств с помощью смартфона.

Постановление о старте пилотного проекта Кабинет Министров принял 24 июля, информирует в Facebook пресс-служба МОЗ.

"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.

Пока что маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов. В Минздраве уточняют, что на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств. Обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.

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