Все лекарства - в смартфоне: украинцы смогут проверить оригинальность препаратов онлайн

В рамках пилотного проекта в Укарине к концу года заработает специальное мобильное приложение.
В Министерстве охраны здоровья анонсировали борьбу с фальшивыми лекарствами. Уже в сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные. С конца года украинцы уже смогут самостоятельно контролировать оригинальность лекарств с помощью смартфона.
Постановление о старте пилотного проекта Кабинет Министров принял 24 июля, информирует в Facebook пресс-служба МОЗ.
"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.
Пока что маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов. В Минздраве уточняют, что на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств. Обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.
Читайте такжеВ Украине запретили польское лекарство от сильной аллергии
Напомним, эксперты считают, что популярный препарат аспирин несет в себе для миллионов людей больше вреда, чем пользы. Ранее в Украине после смерти пациента запретили аспирин.