Медики предупредили об опасности аспирина

Аспирин опасен для некоторых людей / mostiks.ru

Популярный препарат аспирин несет в себе для миллионов людей больше вреда, чем пользы.

Люди среднего и старшего возраста принимают аспирин, чтобы разжижать кровь, таким образом, предотвращая образование тромбов. Он также производит противовоспалительное воздействие на организм. Низкие дозы аспирина рекомендуются людям, которые уже прошли через инфаркты или инсульты, а также жертвам других болезней сердца, передает МедикФорум.

Однако, если аспирин пьют относительно здоровые люди для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то он приносит им больше вреда, чем пользы.

Этот препарат существенно увеличивает риск внутренних кровотечений. Даже наличие язв желудка не останавливает людей, принимающих аспирин, от этой привычки. Обычно данной категории пациентов настоятельно рекомендует не принимать подобного рода лекарства, поскольку они намного увеличивают риск внутренних кровотечений.

Ранее в Украине после смерти пациента запретили аспирин. Лекарство было признано потенциально опасным.