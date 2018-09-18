Риск внутренних кровоизлияний: медики предупредили об опасности популярного лекарства

Ученые не советуют самостоятельно принимать аспирин

Популярный препарат аспирин может быть не только бесполезным, но и нести в себе опасность.

Новое исследование показывает, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний.

В соответствии с проведенным исследованием, участниками стали почти 20 тысяч жителей Австралии в возрасте за 70, которые ни разу не переносили сердечные заболевания. При этом половине испытуемых в течение пяти лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина. В то же время аспирин никак не помог им снизить риск болезни сердца, пишет ВВС.

В исследовании отмечается, что аспирин оказался бесполезен, а также привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения.

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Эксперты назвали результаты исследования чрезвычайно важными и предупредили, что аспирин не стоит принимать ежедневно без рекомендации врача.

При этом отмечается, что полностью здоровые люди иногда самостоятельно принимают по таблетке в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, существует теория, что аспирин следует принимать в превентивных целях против рака.

Ранее в Украине после смерти пациента запретили аспирин. Лекарство было признано потенциально опасным.

Напомним, в Украине также запретили применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Как известно, Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.