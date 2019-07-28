"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих

Мосийчук считает, что россиян нужно бить во время протестов жестче / УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что полиция в Москве должна жестче разгонять протесты, что может стать основанием для более масштабного и эффективного восстания в России.

"Удивляют меня наши братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами сочувствия и поддержки по отношению к москвичам, которых дубасила и задерживала российская полиция. А я скажу: мало били! Возможно, если бы хоть десяток покалечили или даже убили, то этот народец восстал бы против своего тирана Путина", - пишет Мосийчук в Facebook.

Экс-политик считает, что с российской власти нужно сильнее подавлять протесты. Это может привести к массовому бунту, а результате которого у Украины появится шанс вернуть Крым и Донбасс.

"И прекратите вот эти завывания: "Они же люди" … Им безразличны смерти и увечья украинцев на Донбассе, так почему мы должны жалеть их? Украинцы, хватит быть терпилами! Время побеждать", - заявил он.

Мосийчук убежден, что беспорядки в России могут стать для украинцев временем для побед.

Напомним: