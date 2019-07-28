"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих

Экс-нардеп полагает, что нужно придавить россиян посильнее, чтобы они восстали против диктатора.
Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что полиция в Москве должна жестче разгонять протесты, что может стать основанием для более масштабного и эффективного восстания в России.
"Удивляют меня наши братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами сочувствия и поддержки по отношению к москвичам, которых дубасила и задерживала российская полиция. А я скажу: мало били! Возможно, если бы хоть десяток покалечили или даже убили, то этот народец восстал бы против своего тирана Путина", - пишет Мосийчук в Facebook.
Экс-политик считает, что с российской власти нужно сильнее подавлять протесты. Это может привести к массовому бунту, а результате которого у Украины появится шанс вернуть Крым и Донбасс.
"И прекратите вот эти завывания: "Они же люди" … Им безразличны смерти и увечья украинцев на Донбассе, так почему мы должны жалеть их? Украинцы, хватит быть терпилами! Время побеждать", - заявил он.
Мосийчук убежден, что беспорядки в России могут стать для украинцев временем для побед.
Напомним:
- 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры, на участников акции натравливали служебных собак.
- Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
- Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".