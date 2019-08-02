Фосфор, мышьяк и хлор: в Крыму назревает еще одна экологическая катастрофа

Местые "власти" скрывают, что яд попадает в море и в воздух / Фото: REUTERS

В аннексированном Россией Крыму в районе Керчи добывают песок, загрязненный фосфором, мышьяком и хлором. За год площадь ядовитых "раскопок" увеличилась на 25%. Впоследствии токсичный песок используют для строительства инфраструктуры.

Как сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, добыча песка происходит в районе дамбы Нижне-Чурбашского и Верхне-Чурбашского хвостохранилищ - там хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат.

Как свидетельствуют фото из космоса, на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадь добычи увеличилась на 25% - до 24,27 га (20 сентября 2018 была 18,35 га). Также на участке обнаружена техника, грузовой транспорт и земснаряды.

Снимок из космоса / Фото МинВОТ

При этом оккупационная власть пытается выдать работы по добыче токсического песка за работу по предотвращению подтоплений жилых домов в Приозерном. В то же время в украинском министерстве утверждают, что добытый песок так называемая власть Крыма, вероятно, использует для строительства инфраструктурных объектов. Однако в процессе добычи и доставки токсичные вещества из песка попадают в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу хвостохранилища в акваторию Черного моря.

Напомним, оккупанты Крыма спровоцировали масштабную природную катастрофу на одном из двадцати самых лучших пляжей полуострова. На данный момент региональный ландшафтный парк Бакальская коса находится на грани исчезновения: порядка 33 га его территории повреждено. Все дело в добыче песка на исчезающей Бакальской косе. Пескодобыча усугубляет влияние штормов, которые итак размывают и вымывают почву в этих местах.