Если Ляшко не наделает ошибок, может "дожить" до новых выборов в Раду - эксперт

3 августа 2019, 03:27

Олег Ляшко не исчезнет с политической арены, считает Виталий Кулик.

Ляшко
Ляшко будет желанным гостем на политических ток-шоу / УНИАН

Главный "радикал" Украины Олег Ляшко, который  был определенной изюминкой украинского парламента, навряд ли исчезнет с политической сцены. После проигрыша на досрочных парламентских выборах у него есть шанс нарастить определенный процент на местных выборах. Об этом заявил во время чата на Главреде директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Эксперт уверен, что политик будет желанным гостем всех политических ток-шоу.

"Он не исчезнет с медийного плана. Не исключаю, что его политическая сила наберет определенный процент на досрочных местных выборах. То есть Ляшко не исчезнет с политической арены", - сказал он.

Также политолог считает, что если Олег Ляшко не совершит значительных ошибок,  то он может дожить до следующей парламентской кампании и снова вернуться в Раду: "Но для этого ему нужно будет приложить много усилий в работе над собой, в первую очередь, чтобы избавиться образа исполнителя прихотей Ахметова".

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Как известно, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах

ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов. Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.

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Олег Ляшко Виталий Кулик новости Украины
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