Как тебе такое, Илон Маск? Украинский священник окропил Tesla святой водой

Священник окропил Тесла святой водой

В одном из украинских городов владелец Tesla решил освятить свой автомобиль.

В сети показали видео, как священник у одного из православных храмов провел двухминутный обряд.

Пока поп обливал водой салон авто, открывая по очереди каждую из дверей, в стороне стоял владелец авто с семьей, попутно крестившись. Поп окропил водой и весь корпус машины, перекрестил ее, прочитал молитву.

Как говорится на сайтах православных церквей, окропление святой водой производит духовно-очистительное действие, а также прогоняются темные силы.

В сети были поражены такому обряду – мол, 21 век на дворе, а люди не понимают, что невидимый дух не убережет от аварий.

"Изгнание автопилота!", "Экзорцизм Теслы", "21 век!", "Что происходит в головах у людей?", "Стык эпох", "Это плюс тысячелетие к гарантии", "Шоб не коротнуло", - писали юзеры.

Ранее Илон Маск пообещал в 2019 году поездки на Tesla из Ирландии в Украину.