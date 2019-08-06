Владельцам малых наземных СЭС вернули "зеленый тариф"

Теперь будут обеспечены права потребителей, которые установили домашние СЭС / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает так называемый зеленый тариф для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Как свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной Рады, законопроект №10357 возвращен с подписью президента.

Данный документ предоставляет возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях. Кроме того, он должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривал переход от "зеленого тарифа" к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики. Принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт на земле с правом получать "зеленый тариф" за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно было устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений. Позже журналисты Bihus.info в результате расследования выяснили, что народные депутаты не просто так проголосовали за запрет строительства солнечных электростанций на земле, поскольку на этом в итоге заработают самые богатые и влиятельные люди страны.

Читайте такжеГерус обещает месяц подметать Крещатик, если не снизят вдвое зеленый тарифТеперь же, после того того как законопроект №10357 вступит в силу, будут обеспечены права и законные интересы потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашние солнечные электростанции и продавать излишек энергии в сеть по "зеленому тарифу".

Напомним, норвежская компания Norsk Solar к завершению 2019 года возведет в Броварах Киевской области мощную солнечную электростанцию, которая обеспечит возобновляемой энергией порядка пяти тысяч домохозяйств.