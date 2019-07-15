Под Киевом норвежцы строят мощную солнечную электростанцию

Солнечная электростанция появится в Броварах / REUTERS

Норвежская компания Norsk Solar к завершению 2019 года возведет в Броварах Киевской области мощную солнечную электростанцию, которая обеспечит возобновляемой энергией порядка пяти тысяч домохозяйств.

Как сообщает Интерфакс-Украина, строительство электростанции обойдется северной экологической финансовой корпорации в 4,35 млн евро.

Отмечается, что мощность объекта составит 9 МВт, а площадь застройки раскинется 12,6 га. Также компания Norsk Solar намерена дополнительно выделить на строительство 4,35 млн евро.

Генеральный директор Norsk Solar Ойвинд Вестердал гарантирует, что пять тысяч хозяйств в Украине смогут получать электроэнергию от новой станции.

Данный проект под Киевом будет для норвежцев вторым в мире. Ране они начали строить электростанцию в Пакистане мощностью 50 МВт, однако задуманное не удалось реализовать.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обещает украинцам, что команда президента Владимира Зеленского при наличии парламентского большинства снизит вдвое так называемый зеленый тариф.