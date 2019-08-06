Полиграфы и массовые увольнения: новый главный пограничник наметил план действий

Сергей Дейнеко возглавил Госпогранслужбу в июне 2019 года / Пресс-служба ГПСУ

Новый руководитель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко обещает жестко бороться с коррупцией в своем ведомстве. В частности, он анонсировал внезапные ревизии, увольнения и проверки на полиграфе.

Дейнеко провел видеоселекторное совещание с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов, во время которого заявил, что будет лично "внезапно проверять" участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться, правду ли говорят руководители на местах о состоянии охраны государственной границы.

В случае подтверждения фактов противоправной деятельности, они будут нести "всю полноту ответственности". Если будет доказана причастность к преступным схемам личного состава, "может быть принято принципиальное решение о замене 100% персонала отдельных подразделений".

"По всем фактам будут проводиться служебные расследования и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей - будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - цитирует главу ГПСУ пресс-служба ведомства.

Читайте такжеНа границе хаос и смятение: почему заглохла контрабанда и что будет дальшеНапомним, в июне президент Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Пять лет назад - в июне 2014 года - полковник ГПСУ Дейнеко вместе со своим пограничным отрядом мужественно противостоял боевикам, которые напали на Луганскую пограничную базу. Три дня шел ожесточенный бой за территорию погранотряд, когда террористы уже захватили СБУ Луганска. Помощь из Киева не пришла, поэтому Дейнеко с подчиненными ночью покинул базу. Он утверждал, что связь с Киевом и руководством ГПСУ они поддерживали постоянно. За мужество Дейнеко был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени.