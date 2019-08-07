Масштабный пожар на Дарнице в Киеве: горели 250 "квадратов" рынка

Сообщение о возгорании поступило в 09:30 / Фото ГосЧС

7 августа в Киеве на улице Строителей возник масштабный пожар - загорелась кровля над четырьмя павильонами крытого рынка.

Сообщение о возгорании поступило в 09:30, передает пресс-центр ГосЧС. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят 70 квадратных метров кровли рынка, однако огонь быстро распространился на площадь в 250 кв. метров.

К тушению пожара было привлечно 11 единиц техники и 48 спасателей. Они справились со своей задачей почти через полтора часа. Сообщается, что пожар удалось локализовать в 10:39 , а в 10:55 - ликвидировать.

К тушению пожара было привлечно 11 единиц техники и 48 спасателей / Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Издание Информатор опубликовало видео с места пожара:

Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, 1 августа в селе Тарасовка под Киевом произошел пожар на модульной автозаправочной станции. В результате пострадал один человек - получил ожоги, также сгорело здание охраны и поврежден автомобиль.