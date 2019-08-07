Экс-глава Генической РГА содействовал аннексии Крыма

Сейтумер Ниметуллаев причастен к финансированию "самообороны Крыма" / ark.gp.gov.ua

Экс-глава Генической РГА Сейтумер Ниметуллаев способствовал аннексии Крыма, в феврале-марте 2014 года финансируя вооруженное формирование Самооборона Крыма.

В ГПУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), передает пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар Генического района Херсонской обл., в пользование так называемым "самооборонцам" и спец. службам РФ, для организации их штаба и места жительства", - сказано в сообщении.

Ранее в НАТО нашли причину аннексии Крыма.