Экс-глава Генической РГА содействовал аннексии Крыма

Сейтумер Ниметуллаев сбежал в Крым от 3-х уголовных дел, где активно занимается антиукраинской политикой.
Экс-глава Генической РГА Сейтумер Ниметуллаев способствовал аннексии Крыма, в феврале-марте 2014 года финансируя вооруженное формирование Самооборона Крыма.
В ГПУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), передает пресс-служба прокуратуры.
"Установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар Генического района Херсонской обл., в пользование так называемым "самооборонцам" и спец. службам РФ, для организации их штаба и места жительства", - сказано в сообщении.
Ранее в НАТО нашли причину аннексии Крыма.