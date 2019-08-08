После бандуристок прибудет Мистер Тико: на Волыни на День села пригласили стриптизера

8 августа 2019, 02:41

Посмотреть стриптиз хотят и сельские женщины, которые тяжело работают и не могут ходить в клубы, считают организаторы.

Мистер Тико - один из самых известных исполнителей эротического танца в области / Фото showbiza.com

Жители села Вишенки Волынской области в День села кроме выступления бандуристок и комика смогут посмотреть еще и стриптиз. К ним приедет самый популярный в области стриптизер - Мистер Тико. Анонс выступлений опубликовала местная жительница на своей странице в Facebook.

День села запланирован на субботу, 10 августа. Праздничная программа начнется после обеда. Гостей будет развлекать дуэт бандуристок, духовой оркестр, вокальная группа Яворина, юморист Николай Репецкий, а также шоу-балет. А уже вечером приедет один из самых известных исполнителей эротического танца - Мистер Тико.

Афиша на День села в Вишенках / Facebook Антонина Климчук

В Носачевичевском сельсовете, которому подчиняется село Вишенки, рассказали, что в согласованной программе празднования не упоминался стриптиз. В свою очередь, соорганизатор праздника Антонина Климчук объяснила, что выступление танцора оплатили местные предприниматели.

"Если город может себе позволить, то почему село не может себе этого позволить? Если люди захотели такое. Будет человек выступать, когда уже не будет детей. Уровень выступлений будет скромнее, чем если бы это было в каких-то ночных клубах. Если человек хорошо станцует, то почему сельские женщины, тяжело работают и не могут ходить в рестораны или клубы, не могут увидеть такой танец", - пояснила Климчук.

Мистер Тико будет танцевать на открытой территории села, в котором проживают около 330 человек. До ближайшего райцентра - Рожище - больше десяти километров.

Напомним, в июле победительница Уимблдона Барбора Стрыцова разделась до нижнего белья, бурно празднуя победу на турнире.

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стриптиз Волынская область новости Украины День села Мистер Тико
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