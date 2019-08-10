Яды и тонны мусора: экологи рассказали о катастрофической ситуации в Черном море

10 августа 2019, 17:58

В Черном море за 150 километров от берега встречается много мусора.

Море, мусор
В Черном море плавают тонны мусора / Скриншот

По данным проекта Европейского Союза и Программы развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры", Черное море содержит вдвое больше мусора, чем Средиземное, считающееся самым грязным в Европе.

Как рассказала Крым.Реалии участница проекта Елена Марушевская, пробы отбирались в прибрежных водах континентальной Украины и в глубоководной части Черного моря, при этом участники проекта во время плавания в море видели один мусорный предмет в минуту.

"Мы мониторили, сколько мусора в самом открытом море – и представляете, за 150 километров от берега под кормой, под носом судна все время проплывает то мяч, то пластиковый стул, то канистра. Мы даже мусорный контейнер видели! И пакеты – это в центре моря. Один кусок мусора видишь в минуту. В большинстве случаев уже не совсем было понятно, что это... Мониторинг показал, что в Черном море, в открытом море, в два раза больше мусора, чем в Средиземном. Средиземное море - самое грязное в Европе, но Черное море закрытое, и весь мусор здесь и остается", - заявила эколог.

Читайте такжеОтходы гниют месяцами: известный украинский курорт утонул в мусореПо ее словам, мониторинг в устьях рек показал, что в Черное море попадает между 8-ю и 50-ю кусками мусора в час.

Марушевская добавила, что исследователи видели, к примеру, дельфина, который запутался в пакете.

"Было видно, что он запутался, когда был маленьким, потому что начал расти, а этот пакет, как пояс, стягивает ему тело и не позволяет расти. Также мои коллеги видели крабов, которые после сброса панциря надевают на себя пластиковые пробки или контейнеры", - сообщила участница проекта.

Она также объяснила, что в своей работе исследователи использовали фильтр, который цепляется сзади к кораблю, и через него проходят тысячи кубометров воды. Потом этот фильтр передают в европейские лаборатории, где его исследуют на содержание 40 тысяч веществ.

"Так вот, мы определили 124 вещества - специфических загрязнителя Черного моря. Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств - ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы нашли невероятно высокие концентрации солнцезащитного крема в центре моря, поэтому очень просим всех отдыхающих: пожалуйста, крем должен впитаться, не надо в нем залезать в воду. Это очень нехороший элемент. Также люди используют антидепрессанты, и можно посмотреть, возле какой страны их больше", - сообщила Марушевская.

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Она подчеркнула, что есть некоторые вещества, содержание которых "уже выше порога токсичности".

"Это значит, что они могут мешать жизни морских животных и человека. Например, ртуть - ее нашли в больших количествах", - сказала участница проекта.

В то же время Марушевская отметила, что были обнаружили следы ДНК некоторых видов рыб, которые, как считали исследователи, уже исчезли.

Читайте такжеВонь, черви и крысы: курортная Кирилловка погрязла в мусоре"Например, европейского осетра, который где-то в глубинах Черного моря спрятался, белуги. Это радует. Также наш уникальный морской заповедник - филлофорное поле Зернова - где растут кораллы Черного моря, красные водоросли, получил более высокую оценку: было два, стало три. Понятно, это еще не хорошая оценка, но хотя бы оно уже не умирает, а возрождается, разрастается. В Грузии было замечено возвращение черноморской устрицы, которая пропала почти полностью из-за рапаны", - сообщила эколог.

Напомним, ранее сообщалось, что на пляжах Киева обнаружили опасную заразу.

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Черное море мусор экология
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