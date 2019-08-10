"Россия усилила обстрелы на Донбассе": Украина понесла новые потери

Волонтер Мирослав Гай, ссылаясь сразу на три источника, сообщил, что погибших украинских бойцов двое.
На Донбассе 10 августа убит еще один украинский боец. По некоторым данным, погибших двое.
Это уже далеко не первый погибший воин после объявления хлебного перемирия 2019.
Как сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook, горячие бои прошли в районе Новолуганского около 13:30. Во время обстрелов боевики применили гранатометы.
"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых еще один украинский воин. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", – отметил Бутусов.
В то же время волонтер Мирослав Гай, ссылаясь сразу на три источника, сообщил, что погибших украинских бойцов двое.
Ранее главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск. Леонид Пасечник пригласил президента Украины на мирные переговоры, гарантировав его безопасность.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.
- Также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал убийство четырех украинских бойцов на Донбассе. По мнению спецпредставителя США, особенно огорчает, что убийство произошло в то время, когда "украинский президент делает жесты, направленные на достижение мира".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.