"Россия усилила обстрелы на Донбассе": Украина понесла новые потери

Украина понесла новые потери на Донбассе / sud.ua

На Донбассе 10 августа убит еще один украинский боец. По некоторым данным, погибших двое.

Это уже далеко не первый погибший воин после объявления хлебного перемирия 2019.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook, горячие бои прошли в районе Новолуганского около 13:30. Во время обстрелов боевики применили гранатометы.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых еще один украинский воин. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", – отметил Бутусов.

В то же время волонтер Мирослав Гай, ссылаясь сразу на три источника, сообщил, что погибших украинских бойцов двое.

Ранее главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск. Леонид Пасечник пригласил президента Украины на мирные переговоры, гарантировав его безопасность.