Беспечный отец оставил без присмотра: в Харькове в ванной утонул малыш

Мужчина завел малыша в ванную комнату и ненадолго вышел.
10 августа в Харькове из-за беспечности отца утонул маленький мальчик.
По информации, около 18:00 отец ребенка набрал полную ванну воды и повел сына купаться. Мужчина оставил 1-летнего ребенка в ванной комнате без присмотра на несколько минут.
По словам местных правоохранителей, когда мужчина вернулся в комнату, то нашел малыша уже под водой.
Стало известно, что медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Читайте такжеВ Крыму утонули две известные российские спортсменкиНапомним, ранее возле села Григоровка Лиманского района (находится под Одессой) мальчика, 2006 года, унесло в открытое море.
Ребенок вместе с отчимом купался в Черном море возле "дикого" пляжа, их накрыло волной и понесло в открытое море, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.
По данным спасателей, мужчину спасли пограничники на катере, а мальчика начали искать водолазы.