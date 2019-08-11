Беспечный отец оставил без присмотра: в Харькове в ванной утонул малыш

В Харькове в ванной утонул малыш / Дружковский рабочий

10 августа в Харькове из-за беспечности отца утонул маленький мальчик.

По информации, около 18:00 отец ребенка набрал полную ванну воды и повел сына купаться. Мужчина оставил 1-летнего ребенка в ванной комнате без присмотра на несколько минут.

По словам местных правоохранителей, когда мужчина вернулся в комнату, то нашел малыша уже под водой.

Стало известно, что медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте такжеВ Крыму утонули две известные российские спортсменкиНапомним, ранее возле села Григоровка Лиманского района (находится под Одессой) мальчика, 2006 года, унесло в открытое море.

Ребенок вместе с отчимом купался в Черном море возле "дикого" пляжа, их накрыло волной и понесло в открытое море, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

По данным спасателей, мужчину спасли пограничники на катере, а мальчика начали искать водолазы.