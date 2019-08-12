"Захватили Полтаву, вечером будем в Киеве": "ватные долбо*бы" из "ДНР" заявили о захвате новых территорий

в "ДНР" заявили о наступлении на Киев / Goodwin87957367

Террористы "ДНР" внезапно запустили фейк о захвате новых украинских территорий.

По информации, ненавистный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что "днр"-овцы прорвали оборону украинской армии и захватили Полтаву.

Кроме того, террорист написал, что вечером войска войдут в Киев.

"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве", – сказано в сообщении Бессонова в Twitter.

Отметим, в комментариях под сообщением разразились настоящие словесные баталии.

"Мечты обосравшейся во сне пьяной ваты )))", - сказал некто под ником Донбасс Украинский.

"А шо у Российской армии верховный главнокомандующий уже Пушилин? Сказочные идиоты...", - отметила Галина Павловская.

"Кастрюлю горячего свинца в жопу вы все получите, если опять сюда полезете", - высказался Дик Олсен.

"Видимо, на раисси алкоголь подешевел совсем. Поделись с Басуриным, а то он не радует перлами в последнее время", - добавил некто Лингвист28.

"Влажные мечты... а я смотрю долбоёбов в комментах пруд пруди. Долбоёбы, у вас там Сибирь уже больше недели горит, ракеты взрываются, радиация гигабит, а они ватного маразматика слушают и мечтают.... ох уж ватные идиоты", - подчеркнул Александр Редька.

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