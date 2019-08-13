Первый пошел: уволился житомирский чиновник, которого публично распек Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Глава Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский подал заявление об увольнении в формате по соглашению сторон − после того, как его публично распек президент Владимир Зеленский.

Фотокопию своего заявления чиновник опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее 12 августа, в понедельник, во время своего официального визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал местных правоохранителей (главу ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, а также глав Овручского и Олевского райотделов) и Андрея Куринского − как не справившихся с борьбой с людьми, занимающимися незаконной добычей и продажей янтаря.