Адвокат Порошенко прокомментировал его допрос на полиграфе

Петр Порошенко / Twitter

Игорь Головань, адвокат пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, считает тест на детекторе лжи (полиграфе) пиар-ходо" Госбюро расследований, который был использован для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств в делах по заводу Кузница на Рыбальском и телеканалу Прямой.

Об этом он заявил в комментарии УП. "Нынешняя история с полиграфом - исключительно пиар-ход, который должен еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений",− заявил Головань.

Читайте такжеПорошенко вернулся в Украину и явился на допрос в ГБР - фотоКроме того, адвокат отметил, что Порошенко два раза приходил в ГБР как свидетель и предоставил все возможные и полностью исчерпывающие показания.

"Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что производство возбуждено при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами", − заявил Головань

Напомним, 12 августа, в понедельник, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко прибыл в здание Государственного бюро расследований в компании своих младших детей − Михаила, Евгении и Александры. Экс-главу государства вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов во время покупки телеканала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались закидать куриными яйцами.

Далее, Петр Порошенко обвинил Андрея Портнова в попытке рейдерского захвата канала Прямой. Тот отверг обвинения и заявил, что данное СМИ оформлено на оффшорную компанию. Позднее Портнов написал в Сети, что суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи.