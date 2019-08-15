Кремль бил по Зеленскому: Бессмертный рассказал о причинах обстрела под Павлополем

Роман Бессмертный считает, что от катастрофы спасла случайность

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополем на Донбассе организовали в Кремле, чтобы помешать президенту Украины. И не удалось России реализовать этот план лишь благодаря случайности.

"6 число было разработано и реализовано Кремлем, чтобы нанести удар по самому Зеленскому. Но он это не понял ни 6-го числа, ни 7-го. А решение о моем увольнении показало, что он в принципе не понимает, что же вообще произошло 6 августа", - заявил Бессмертный в интервью ВВС.

Читайте такжеБессмертный объяснил, почему его уволил ЗеленскийПо мнению политика, события должны были бы развиваться таким образом: "Утром 6 августа, 10:20 - происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпеха. Уже через три часа в тот же день Дейнего (так называемый министр иностранных дел "ЛНР") и Кобцева ("омбудсмен ЛНР") переходят из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина, в районе Станицы Луганской. Позже Пушилин (лидер "ДНР") заявляет о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке, ее показывают российские СМИ. Это все взаимосвязанные шаги".

Бессмерный рассказал, что после общения с военным он выяснил, что полевые командиры не знали, что произошло в Павлополе.

"Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпеха, как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы из этого Дейнеги и Кобцевой сделали там решето", - сказал политик и добавил, что именно на это рассчитывали в Кремле.

В этом случае, продолжил Бессмертный, ситуация привела бы не просто к началу конфликта, а "к началу широкомасштабных боевых действий". Политик убежден: "6 число - это удар по Зеленскому. И это была катастрофа его курса в мирном процессе. Его спас абсолютно непонятный для меня случай - просто (к военным в районе Станицы Луганской, - ред.) не дошла информация о гибели четырех".

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Напомним, во вторник, 6 августа, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо военнослужащих ВСУ. Все они несли службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС − старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов.