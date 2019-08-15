Кремль бил по Зеленскому: Бессмертный рассказал о причинах обстрела под Павлополем

15 августа 2019, 13:11

По задумке Кремля, гибель четырех морпехов должна была привести к началу широкомасштабных боевых действий, считает Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный
Роман Бессмертный считает, что от катастрофы спасла случайность 

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополем на Донбассе организовали в Кремле, чтобы помешать президенту Украины. И не удалось России реализовать этот план лишь благодаря случайности.

"6 число было разработано и реализовано Кремлем, чтобы нанести удар по самому Зеленскому. Но он это не понял ни 6-го числа, ни 7-го. А решение о моем увольнении показало, что он в принципе не понимает, что же вообще произошло 6 августа", - заявил Бессмертный в интервью ВВС.

Читайте такжеБессмертный объяснил, почему его уволил ЗеленскийПо мнению политика, события должны были бы развиваться таким образом: "Утром 6 августа, 10:20 - происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпеха. Уже через три часа в тот же день Дейнего (так называемый министр иностранных дел "ЛНР") и Кобцева ("омбудсмен ЛНР") переходят из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина, в районе Станицы Луганской. Позже Пушилин (лидер "ДНР") заявляет о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке, ее показывают российские СМИ. Это все взаимосвязанные шаги".

Бессмерный рассказал, что после общения с военным он выяснил, что полевые командиры не знали, что произошло в Павлополе.

"Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпеха, как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы из этого Дейнеги и Кобцевой сделали там решето", - сказал политик и добавил, что именно на это рассчитывали в Кремле.  

В этом случае, продолжил Бессмертный, ситуация привела бы не просто к началу конфликта, а "к началу широкомасштабных боевых действий". Политик убежден: "6 число - это удар по Зеленскому. И это была катастрофа его курса в мирном процессе. Его спас абсолютно непонятный для меня случай - просто (к военным в районе Станицы Луганской, - ред.) не дошла информация о гибели четырех".

Читайте такжеБезсмертный рассказал, как должна была поступить Украина после гибели морпехов на Донбассе

Напомним, во вторник, 6 августа, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо военнослужащих ВСУ. Все они несли службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС − старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Владимир Зеленский обострение Роман Бессмертный новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:50
Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы, подробности
13:45
В посольстве США пояснили, мешает ли Богдан встрече Зеленского и Трампа
13:45
АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности
13:36
"Удар по собственному народу": что не так с упрощением получения украинского гражданства Видео
13:29
Против Луценко обязали открыть дело: подробности громкого решения суда Видео
13:20
Покажу всему миру, что у Нурмагомедова может идти кровь - Порье
13:11
Кремль бил по Зеленскому: Бессмертный рассказал о причинах обстрела под Павлополем
12:55
Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda Видео
12:54
Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источник
12:49
Юрий Грымчак: все, что известно о задержанном чиновнике досье
12:47
Путинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов мнение
12:36
Взрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информации
12:31
"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все
12:29
В Луганской обладминистрации прокомментировали решение снизить цену газа для Луганской ТЭС
12:24
Фокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора мнение
12:16
"Чайки смеются с путинской России": появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре Видео
12:07
Дэнни Трехо впервые посетит Украину на Comic Con Ukraine 2019
12:03
Полмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление
11:56
Как скачать видео с YouTube на телефон и компьютер
11:56
Копирует Путина: Жириновский публично ополчился на Зеленского
11:34
Вечерний квартал 2019 новый сезон: дата выхода первого концерта на ТВ
11:33
Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли детали обвинения
11:29
Подельник Курченко и Гонтаревой может быть избран в Раду – журналист
11:24
Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину - Йожеф Сабо
10:50
Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
10:49
Взорвалась и загорелась: пожар полностью уничтожил маршрутку в Киеве Фото Видео
10:44
Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака
10:23
Второе ЧП за утро: в России самолет исчез с радаров
10:20
"Сиськи появились": Регина Тодоренко показала пышный бюст и завела сеть
09:54
Погода на сегодня: Запад Украины снова накроют дожди Видео
09:28
"Шарма никакого": в Сети разнесли пародиста Зеленского
09:11
Мелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу Порошенко мнение
09:10
Однажды в Голливуде: сеансы, билеты в Киеве и полный обзор фильма Фото Видео
09:02
Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке
08:54
233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известно Фото Видео
08:36
Обречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за Минск мнение
08:32
В Одессе резко почернело море: что случилось Фото Видео
07:55
Ядерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологий
07:53
Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами
07:38
Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки Фото
07:32
Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности
07:14
Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят
07:10
Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет Фото
07:05
"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине Видео
06:55
Смерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войну мнение
06:34
Душа-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков Зодиака
06:05
Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019 Видео
05:01
"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото
04:19
Ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса
03:02
Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять