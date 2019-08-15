Дело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ

Юрий Грымчак арестован силовиками 14 августа / Фото СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала видео обыска машины, в которой изъяли 480 тысяч долларов взятки, за вымогательство которой арестован Юрий Грымчак - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как видно на кадрах, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.

Также СБУ опубликовала фото, на которых за зафиксирован арест Грымчака.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Читайте такжеЗадержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источникВ то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку. По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

В Генеральной прокуратуре говрят, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что сейчас Грымчак и его сообщник находятся в изоляторе временного содержания.