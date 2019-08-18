"Безалаберность силовиков": прокурор объяснил, как Грымчака упекли в СИЗО с ошибками в документах

18 августа 2019, 15:40

Адвокат Татьяна Матяш заявила о вопиющем нарушении прав человека.

Юрий Грымчак
Юрия Грымчака поместили в СИЗО / фото: vkurse.ua

Заместителя министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, несмотря на ошибку в решении суда, поместили в СИЗО законно, заявил прокурор Денис Иванов.

Он пояснил, что в решении от 16 августа были допущены орфографические описки – был неправильно указан номер дела, неправильно был указан защитник и отчество подозреваемого.

"Но в начале судебного заседания устанавливалась лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения. Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суду. И судебное заседание проходило относительно Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича", - решил представитель прокуратуры.

При этом Иванов признал, что ошибка в отчестве фактически препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку и суд это сделал 17 августа.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибкиВ то же время он утверждает, что эти два решения неотделимы друг от друга: "В постановлении от 16 августа четко указано, что оно подлежит немедленному исполнению. Но сторона имеет право обжаловать его в апелляционном порядке".

Также у прокуратуры есть соответствующие справки о том, что никаких препятствий для содержания Грымчака в СИЗО нет, и состояние здоровья позволяет его удерживать в местах предварительного заключения, добавляет Украинская правда.

В свою очередь адвокат Грымчака Татьяна Матяш в своем Facebook прокомментировала ситуацию с помещением ее подзащитного в СИЗО несмотря на ошибки в решении суда: "Это безалаберность и уверенность в вседозволенности силовиков. Это просто вопиющее нарушение прав человека, без фамилий, любой. На месте Грымчака завтра может быть каждый... просто не будет камер и все складывалось тихонечко. И никому такой человек не будет интересен. И будет сидеть столько, сколько захотят".

Напомним, ранее сообщалось, что Деснянский райсуд Чернигова суд по избранию меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака во время оглашения вердикта о заключении под стражу на два месяца ошибся в написании имени чиновника.

На следующий день суд провел новое заседание, однако оглашая новое решение, судья допустила очередные ошибки в своем постановлении.

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суд прокуратура Юрий Грымчак МинВОТ дело Грымчака Татьяна Матяш
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