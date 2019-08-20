У Вакарчука отказались от должности вице-спикера Рады

Партия готова уступить эту должность другим политическим силам / УНИАН

Партия Святослава Вакарчука Голос отказывается от должности вице-спикера в Верховной раде 9-го созыва. Об этом сообщил заместитель главы политсилы Ярослав Юрчишин.

По его словам, партия готова уступить эту должность другим политическим силам.

"Это политическая должность. Мы профессиональный список людей, которые могут себя показать на позициях руководителей комитетов. Поэтому мы готовы уступить эту позицию другим политическим силам", - сказал Юрчишин в комментарии РБК-Украина.

Юрчишин также пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции".

"Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".

Юрчишин отметил, что если бы Голосу предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "

Достойные кандидатуры у нас есть", - резюмировал он.

Напомним, 14 августа сопредседатель партии Оппозиционная платформа – за жизнь Вадим Рабинович заявил, что кандидатуру Виктора Медведчука не планируют выдвигать в руководство парламента.