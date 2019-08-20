"Памятник фистингу": Синяя рука из Киева переехала в Николаев, сеть в ярости

Синяя рука переехала в Николаев / inshe.tv

Скандальная скульптура Синяя рука (а точнее Middle Way), которая сильно раздражала киевлян, переехала на новое место жительства – в Николаев на набережную 8-й причал.

На официальном открытии скульптуры присутствовали горожане, мэр Николаева, и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану

К слову, сфотографироваться возле Синей руки успели первая пара молодоженов.

Синяя рука стала новой фотозоной в Николаеве / inshe.tv

Горожане не слишком тепло приняли скульптуру, делясь своими ассоциациями, которые вызывает синяя рука.

"И, что этот памятник фистингу символизирует?", "Это же рука гинеколога!", "Нет, погодите, больше похоже на руку проктолога", "Какой несуразный памятник, о чем это вообще? - писали юзеры.

Напомним, огромная синяя рука появилась на Бессарабской площади 27 сентября 2018 года. Автор арт-объекта - румынский художник Богдан Раке. По его замыслу, это символизирует дружбу и общение.

До этого скульптура была в ряде европейских городов: в 2014-м – около Сент-Джордж-Холла в Ливерпуле, в 2016 – на Площади Замка в Бая-Маре (Румыния); в 2017-2018-м – в Кашкайш и в Порту (Португалия).

Ранее в центре Киева "усовершенствовали" статую синей руки.