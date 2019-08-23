"Шо ты прическу не сделала?": Кернес пофамильярничал с нардепом

Геннадий Кернес / kernes.com.ua

Городской голова Харькова Геннадий Кернес панибратски обратился к избранной народным депутатом от партии Слуга народа Марии Мезенцевой.

Инцидент произошел во время заседания горсовета, при этом запись диалога Кернеса и Мезенцевой выложили в Сети.

"Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой... Но она хоче "подякувати", да и все. Ну что ты прическу не сделала, ничего не сделала...", - обратился Кернес к Мезенцевой.

В ответ она подчеркнула, что всегда с прической и она у нее "натуральная".

"Нет, я видел твои ролики – немножко иначе", – добавил Кернес.

Отметим, что скандальный эпизод произошел еще 21 августа.

Напомним, ранее Кернес на "азировском" украинском прошелся по Саакашвили.