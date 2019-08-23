Зеленский скопом "обезглавил" 17 райадминистраций на Житомирщине

Президент Украины накануне Дня Независимости массово уволил чиновников, назначенных Петром Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных государственных администраций в Житомирской области.
Распоряжения № 278 – 294 были опубликованы на сайте президента. В них указано, что чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины" Петра Порошенко.
Согласно распоряжениям, Зеленский уволил:
- Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации
- Галину Ширченко с должности главы Хорошевской райадминистрации;
- Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской райадминистрации;
- Алексея Капинуса с должности председателя Романовской райадминистрации;
- Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской райадминистрации;
- Виктора Байду с должности председателя Пулинской райадминистрации;
- Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской райадминистрации;
- Юрия Дивинского с должности главы Овручской райадминистрации;
- Виктора Пащука с должности председателя Народицкой райадминистрации;
- Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской райадминистрации;
- Константина Чернецкого с должности председателя Любарской райадминистрации;
- Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской райадминистрации;
- Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской райадминистрации;
- Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской райадминистрации;
- Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской райадминистрации;
- Николая Вельчинского с должности главы Барановской райадминистрации;
- Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской районной государственной администрации Житомирской области.
Ранее стало известно, что у Зеленского надумали упростить увольнение госчиновников.