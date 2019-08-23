Зеленский скопом "обезглавил" 17 райадминистраций на Житомирщине

Зеленский уволил 17 глав райадминистраций на Житомирщине / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных государственных администраций в Житомирской области.

Распоряжения № 278 – 294 были опубликованы на сайте президента. В них указано, что чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины" Петра Порошенко.

Согласно распоряжениям, Зеленский уволил:

Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации

Галину Ширченко с должности главы Хорошевской райадминистрации;

Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской райадминистрации;

Алексея Капинуса с должности председателя Романовской райадминистрации;

Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской райадминистрации;

Виктора Байду с должности председателя Пулинской райадминистрации;

Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской райадминистрации;

Юрия Дивинского с должности главы Овручской райадминистрации;

Виктора Пащука с должности председателя Народицкой райадминистрации;

Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской райадминистрации;

Константина Чернецкого с должности председателя Любарской райадминистрации;

Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской райадминистрации;

Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской райадминистрации;

Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской райадминистрации;

Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской райадминистрации;

Николая Вельчинского с должности главы Барановской райадминистрации;

Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской районной государственной администрации Житомирской области.

Ранее стало известно, что у Зеленского надумали упростить увольнение госчиновников.