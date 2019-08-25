"Взять и напомнить": Порошенко призвал Зеленского рассказать Европе об угрозе от РФ

Петр Порошенко / УНИАН

Экс-президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом напомнить Европе об угрозе, исходящей со стороны Российской Федерации.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, Порошенко призвал Зеленского поднять вопрос о российской угрозе во время встречи мировых лидеров, которая должна состояться в Польше 1 сентября 2019-го.

"Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны", — подчеркнул экс-президент.

Напомним, накануне Петр Порошенко не пришел на Марш Достоинства, который проводил президент Зеленский. Но, тем не менее, явился на президентский прием и даже распил с Зеленским по бокалу шампанского.