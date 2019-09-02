США готовы помочь энергетике Украины технологиями и ресурсами

Перри назвал продуктивной встречу с Данилюком и Оржелем / Фото facebook.com/SecretaryPerry

Министр энергетики США Рик Перри, который сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, заявил, что Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики.

"Для Украины энергетическая безопасность − это национальная безопасность", заявил американский чиновник.

Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики "необычайной победой".

"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", − говорится в сообщении Перри в Facebook.

Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

"США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", − заявил по итогам беседы американский министр.

Напомним, ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что даже невзирая на тот факт, что в Кремле согласилась на обмен пленных и политзаключенных с Украиной, Белый дом, практически неизбежно, введет новый пакет санкций за российскую аннексию Крыма весной 2014-го.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Кроме того, речь шла о предстоящем визите украинского президента в США и его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Также вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.