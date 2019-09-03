Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков

Сгорел дом так называемого главы МВД "ДНР"

Прямо посреди временно оккупированной боевиками Ясиноватой сгорел дом "главы МВД" так называемой "ДНР" Алексея Дикого.

Видео с квадрокоптера выложили на странице фонда Вернись живым в Facebook. Отмечается, что ролик был заснят еще до "хлебного" перемирия в июле.

"Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт. Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции. Наслаждайтесь и не забывайте помогать армии, которая охраняет ваш покой", - сказано в сообщении.

В комментариях юзеры не упустили возможности сьязвить и порадоваться произошедшему.

"Люблю такие видео...Сразу настроение улучшилось", "Что, бог дал и бог забрал?", "Прекрасно горит, эпично!", "С хозяевами?", "Какая "грустная" новость", - язвили юзеры.

Ранее волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков "ЛНР".