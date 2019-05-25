"Камнепад и сильный пожар": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков "ЛНР"

На Луганщине сгорели 12 боевиков, сообщил волонтер / Reuters

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в захваченной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области из-за "камнепада" произошел сильный пожар в военной казарме так называемого 6-го полка "армии" самопровозглашенной "ЛНР".

Инцидент произошел несколько дней назад, сгорели 12 боевиков, написал активист на своей странице в Facebook.

По его словам, "камнепад" могла устроить "третья сила" или бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, поскольку инцидент произошел в зоне их ответственности.

"…Несколько дней назад в городе Стаханов Луганской области произошел камнепад с неба. Причем так получилось, что все камни падали исключительно по военной казарме. Сразу после того как камни достигли цели, произошел сильный пожар. Сгорели 12 человек...", — поделился информацией Мысягин.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что в апреле на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики понесли значительные потери — на протяжении месяца в незаконных вооруженных формированиях "Л/ДНР" были уничтожены около 90 террористов и около 130 — ранены.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.