Главный лесник Житомирщины, которого публично "высек" Зеленский, остался без работы

Андрея Куринского уволили / Фото facebook.com/kurinskyi.andriy

Главу Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого президент Владимир Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию, уволили. Об этом написал сам Андрей Куринский в Facebook.

Он поблагодарил лесников за совместную работу, и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то – нет".

"Уважаемые житомиряне, лесоводы, коллеги! Спасибо за возможность работать с вами все это время... Но случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел", - написал Куринский в соцсети.

Также он опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов от 30 августа о своем увольнении.

Фото facebook.com/kurinskyi.andriy

Напомним, 12 августа во время своего официального визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал местных правоохранителей (главу ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, а также глав Овручского и Олевского райотделов) и Андрея Куринского − как не справившихся с борьбой с людьми, занимающимися незаконной добычей и продажей янтаря.