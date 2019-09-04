Мягкая мебель и столовая с плазмой и фонтаном: Зайцева будет отбывать "десятку" в VIP-тюрьме

4 сентября 2019, 11:12

Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79.

Зайцева, ДТП, Харьков
Елену Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы / УНИАН

2 сентября осужденную к 10 годам заключения по делу о смертельном ДТП в ​​Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покров Днепропетровской области. Она будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79.  Стоит отметить, что исправительное учреждение мало похоже на тюрьму и выглядит скорее как вполне комфортабельное общежитие.

Камеры в исправительном центре представлены в виде комнат, есть мягкая мебель.  

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Оборудован дворик и детская площадка для встреч с родственниками. Столовая напоминает кафе - тут есть плазменные телевизоры и фонтанчик. Также есть хорошая кухня для приготовления еды самостоятельно.

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Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о смертельном ДТП Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.

Читайте также"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру ЗайцевойНапомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Харьков Смертельное ДТП Елена Зайцева Геннадий Дронов новости Украины
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