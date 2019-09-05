"Подарок Путину": в сети яростно отреагировали на освобождение фигуранта дела МН17 Цемаха

Владимир Цемах вышел на свободу / twitter.com/MaryanKushnir

Сеть поразила новость, что киевский суд под личное обязательство отпустил боевика Владимира Цемаха, который нужен президенту РФ Владимиру Путину и является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

Так, на своей странице в Facebook журналист Виталий Портников назвал его освобождение "подарком Путину".

"Освобождение судом Владимира Цемах - прекрасная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве - плевок в лицо международным партнерам, так можно поиграть в "независимый суд" и нелепые правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто убежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать соответствующий жест. Если захочет, конечно", - отметил Портников.

Военный корреспондент Олесь Кромпляс предложил делать ставки, какая судьба ждет Цемаха после освобождения.

"Апелляционный суд, а также все прелести нашей с вами судебной системы станут известным на весь мир. Давайте делать ставки.

1. Цемах просто пропадет, раз и навсегда.

2. Его убьют как всегда у всех на глазах, как всегда у отеля Премьер Палас.

3. Операция по обмену пленными.

4. Цемах останется и даст чистосердечное показания в международном трибунале", - предложил Олесь Кромпляс.

Волонтер Мирослав Гай считает, что теперь РФ получит "доказательства", что Боинг сбила Украина.

"Мы не просто террориста Цемаха отпустили, мы пренебрегли международным правосудием, более того, мы помешали международном следствию в раскрытии преступления. Еще хуже - это соучастие в преступлении. Шантаж Кремлем Украины через пленных удался. Теперь, нас еще и будут заставлять, чтобы наши освобождены досиживали сроки в Украине. Мы на это не пойдем, потому что восстанет общество. И это станет предлогом не отдавать всех остальных пленных, а их гораздо больше, чем 35. Предали национальные интересы в угоду рейтингов. Господи, хоть бы теперь ребята вернулись домой, а то и здесь могут кинуть", - написал Гай.

Алексей Петров также вспомнил, что Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

"А не Цемах ли командовал атакой на Ил-76 с нашими десантниками?! Напомню тем, кто забыл. Тогда, ночью 14 июня 2014 года погибли 49 украинских воинов! Ахххх да... Теперь и не узнаешь уже! P.S. Зря выходит наши спецы рисковали своими жизнями, вытаскивая этого упыря с оккупированной территории!", - написал Петров.

В комментариях украинцы также высказали свое недовольство освобождением Цемаха, недоумевая – ведь Путин "убирает" всех неугодных свидетелей, и почему боевик не ценит свою жизнь.

"На месте Цемаха, я бы требовал продолжения задержания! А он похоже свою жизнь не ценит!", "Так при чем здесь власть, разве это не "реформированные" Порошенко суды издают приказы!?", "Теперь Цемах будет прятаться и от украинцев, и от русских. Больше, видимо, от россиян", "Все толково. Его теперь невозможно обменять. И даже включить в список на обмен. Человек себе гуляет и никуда не хочет ехать", "Единственный сценарий, который можно принять: москали - отдайте нам Цемаха. Наши - а мы его отпустили. Хрен знает куда он делся. К сожалению, это только фантазия. Реальность гораздо страшнее", - писали юзеры.

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Отметим, Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными.

Как сообщалось ранее, 2 сентября была озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной

По одной из версий, Украина может вернуть украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков. Россия же может вернуть Кирилла Вышинского, главного редактора издания РИА Новости-Украина.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается.